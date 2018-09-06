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Pelitlibağ’a yaşam alanı kuruluyor

Giriş Tarihi: 6.9.2018
Pelitlibağ’a yaşam alanı kuruluyor
Denızlı Büyükşehir Belediyesi, 'ndeki yıkılan eski yetiştirme yurdunun olduğu bölgeye, yeni bir projeyle otopark ve yeşil alan yapacak. Şehir merkezine yeni bir yaşam alanı daha kazandırmak için sürdürülen çalışmayla bölge, nefes alınabilir bir alana kavuşacak. Projeyle vatandaşların spor yapabileceği ve boş vakitlerini değerlendirebileceği 600 metrekarelik bir sosyal tesis yapılırken, bu tesis içerisinde çok amaçlı salon, muhtarlık odası ve kafeterya inşa ediliyor. Bunun yanında projede yürüyüş ve koşu yolu, açık alan spor aletleri, mini futbol sahası, çocuk oyun alanı, oturma alanları ve süs havuzu yer alıyor. Bölgenin otopark ihtiyacını karşılamak amacıyla park içerisinde 120 araçlık da otopark alanı yer alıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, yapılan çalışmaların sona ermesinin ardından kente sadece Pelitlibağ Mahallesi'nin değil tüm bölgenin faydalanabileceği yeni bir yaşam alanı daha kazandıracaklarını söyledi.
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Pelitlibağ’a yaşam alanı kuruluyor
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