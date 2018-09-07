3. uluslararası iş günleri toplantısı

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İEF kapsamında bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Uluslararası İş Günleri toplantısının, sekizi bakan düzeyinde 27 ülkeden gelen temsilcinin katılımıyla gerçekleştirildi. İZFAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, bir otelde yapılan toplantıda, sekizi bakan düzeyinde 27 ülkeden gelen temsilciler, Türkiye
'nin uluslararası ticareti, yatırımları ve projeleri hakkında bilgilendirildi. Türkiye ile katılımcı ülkeler arasında doğabilecek işbirliklerinin değerlendirildiği toplantıda, İzmir Ekonomi Üniversitesi
, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA
) ve Eximbank yetkililerince Türkiye'deki yatırım fırsatlarının tanıtıldığı sunumlar yapıldı. Üç gün sürecek İş Günleri'ne bu yıl 18 ülkeden bakan düzeyinde katılım olacak. 27 ülkenin katılacağı İş Günleri'ne Türkiye- Sırbistan
arasında bugün yapılacak ikili görüşmelerine Sırbistan Başbakan Yardımcısı Rasim Ljajic de katılacak.