Çözemiyorsan destek verelim

İzmir'de son zamanlarda artan ve vatandaşların yoğun şikayetlerine neden olan pis koku ile ilgili açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Aydın Şengül, Çiğli Atık Su Tesisi'nin çevresinde depolanan arıtma çamurlarının ve kanalizasyon altyapısının yetersiz olmasının kötü kokunun en önemli kaynakları olduğunu söyledi. Egeli Sabah'ın da önceki gün 'İzmiri lağım kokusu sardı' başlığı ile manşetine taşıdığı konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Şengül, "Pis kokuya rağmen yine de İzmirli bize oy verir diye düşünenler, cevabını sandıkta alacaktır" diye konuştu.

KOKU ÜRETİYORLAR

Konu ile ilgili yazılı açıklama yapan Şengül, "İzmir genelini saran koku uzun süredir vatandaşlarımızı rahatsız ediyor. Oluşan pis kokuya karşı alınması gereken önemler yerine getirilmedi, çok duyarsız kalındı. Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi'nin çevresinde depolanan arıtma çamurları etrafa koku saçıyor. Rüzgarın Çiğli yönünden estiği günlerde, tüm şehirde koku oluşuyor. İzmir'deki Kanalizasyon sisteminde de ciddi sıkıntılar var. Bunların revizyonunun yapılması lazım. İzmir'deki nüfus artışıyla birlikte artık yetmez duruma geldi. Ayrıca kanallarda biriken çamurlar da çürüme sonucu hidrojen sülfür gazı oluşturuyor. Bu gaz da çevreye yoğun ve rahatsız edici kokunun yayılmasına yol açıyor. Ayrıca şehrin farklı noktalarında yer alan ve denize ulaşan kanallarda kot farklarından dolayı çamur biriktiği için bu çamurlar da kokuya neden oluyor. Kısaca özetlersek şu anda Büyükşehir Belediyesi İzmir'e koku üretiyor. Yani kokunun kaynağı İzmir Büyükşehir Belediyesi'dir. Yüzeysel çalışmalarla koku geçiştirilmeye çalışılıyor. Ancak kalıcı bir çözüm üretilmesi şart. Bu konuyu siyasi malzeme haline getirmek istemiyoruz. Ancak baştaki yöneticiler olarak da bu sıkıntıyı çözmemiz lazım" dedi.

3 MAYMUNU OYNUYOR

Şengül'den sonra bir açıklama da İzmir Büyüşehir Belediye Meclisinin AK Partili Eski Grup Başkan Vekili Bilal Doğan'dan geldi. Doğan, Başkan Kocaoğlu'na; "Çiğli Atık Su arıtma tesisi çalışıyor mu?" diye sorarak "İzmirlilere bu eziyeti reva görmeyin" çağrısında bulundu. Başkan Kocaoğlu'nun sorunu çözmek yerine 3 maymunu oynadığını öne süren Doğan, "Yaklaşık 1 aydır devam eden bu koku izmirlilere zor anlar yaşamakta, halkımıza adeta saç baş yoldurtmaktadır" dedi.

ŞENGÜL: İZMİR'İN KAYBOLAN YILLARINI TELAFİ EDECEĞİZ

AK Parti İzmir İl Teşkilatı, yerel seçimler öncesi yapılacak çalışmaları değerlendirmek ve süreçle ilgili yol haritası hazırlamak amacıyla bir araya geldi. AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül'ün başkanlığında gerçekleştirilen "İlçe Başkanları Toplantısı"na AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ve İl Yürütme Kurulu Üyeleri de katıldı. İlçe teşkilatlarının sabah erken saatte mesaiye başlayıp akşam da açık olmasını isteyen Başkan Şengül, partiye gelen tüm vatandaşlarla da en iyi şekilde ilgilenilmesini talep etti. Adayları erken belirleyeceklerini dile getiren Şengül, "İzmir'in kayıp yıllarını telafi edeceğiz" dedi.