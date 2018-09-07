Denizli’de tek tuşla acil sağlık yardımı

Günlük yaşam faaliyetlerini tek başına sürdüremeyen, evde bakım hizmetine ihtiyaç duyan, yaşlı, engelli ve yatalak vatandaşlara bakım ve sağlık hizmeti veren Denizli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım ve Sağlık Merkezi, yalnız yaşayan hastaların hayata daha güvende bakabilmeleri için yeni bir uygulama başlattı. Denizli Büyükşehir Belediyesi, evde bakım ve sağlık hizmeti verdiği yalnız yaşayan, yürümekte güçlük çeken ve yatalak hastaların evlerine acil bir durumda iletişime geçmek için "Acil Yardım Cihazı" yerleştirdi. İlk etapta 30 dolayında ihtiyaç sahibi vatandaşın yatak ucuna yerleştirilen cihazlarda 3 ayrı buton bulunuyor. Cihaz ile hastalar acil bir durumda 112 Acil'e, sağlıkları ile ilgili bir bilgiye danışmak için Denizli Büyükşehir Belediyesinin 7x24 saat hizmet verdiği 444 85 20 numaralı Tıbbi Danışma Hizmeti hattına veya kendisinin belirlediği bir yakınına tek tuşla ulaşabiliyor.

HAYAT KURTARAN KOLYE

Acil Yardım Cihazı ile ihtiyaç sahiplerinin ilgili kurum ve kişilere doğrudan ve kesintisiz iletişim kurması amaçlanarak hastanın mutfak gibi evinin başka bir odasında olabileceği ihtimali de göz önüne alındı. Hastalara yanında taşıyabileceği seyyar bir cihaz daha verildi. Kolye şeklinde olan cihazı boynuna asarak taşıyabilen hasta acil bir durumda 112 Acil'e tek tuşla ulaşabiliyor. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Biliyorsunuz acil sağlık müdahalelerinde saniyeler bile çok önemli. Uygulama ile birçok hayatın kurtarılabileceğini düşünüyorum. Bizler 'Denizlimiz'de kimse sahipsiz kalmayacak' dedik. Şükürler olsun vatandaşlarımıza umut olmaya devam ediyoruz. Onların hayata daha güvenli bakması adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.