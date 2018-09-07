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ve başlıyor

ERAY ARPAŞİN Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 7.9.2018
Efes Opera ve Bale Festivali başlıyor
1. Uluslararası ve , bugün başlıyor. Festival öncesi 'nda (İZTO) tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Festivalin geleneksel hale geleceğini belirten İzmir ve Balesi Müdür Vekili Aytül Büyüksaraç, "Değerlerimizi dünya ile paylaşmak, sahip olduğumuz antik mekanları korumanın yanı sıra işlevsel hale getirmek adına bu nitelikteki etkinliklerin mutlaka yapılması, yapılanların çoğaltılması gerekiyor. İnancım o ki bu festival sonsuza dek sürecek, dünyanın önde gelen sanatçıları ve sanat kurumları festivale katılmak için bizi zorlayacaklar" dedi. Turkuvaz Medya, Sabah Gazetesi, ATV, Selçuk Belediyesi, İzmir Ticaret Odası, Türkerler Holding, Mavibahçe AVM, Swissotel Büyük Efes gibi kurumların desteklediği festival 'e kadar sürecek ve Antik Efes Kenti Büyük Tiyatro'da 4 etkinlik düzenlenecek. İlk gösteri Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin sunacağı Zorba olacak, 11 Eylül'de Gala Konser yapılacak. Festival kapsamında 14 Eylül Tosca operası sahnelenecek, 18 Eylül'de ise Carmina Burana balesi sanatseverlerle buluşacak.
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