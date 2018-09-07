İef kapılarını açıyor

Türkiye ilk ve en kapsamlı ticaret fuarı olan İzmir Enternasyonel Fuarı, bugün kapılarını 87. kez açıyor. İEF'nin bu yıl ki teması "İnavasyon- Teknoloji" olarak belirlendi. Partner ülkenin Sırbistan olacağı 87. İEF'de odak ülke ise Hindistan olacak. İEF'nin ana sponsorluğunu Folkart üstlenirken, inovasyon sponsorluğunu Vestel, etkinlik sponsorluğunu ise Migros yapacak. Bugün saat 16.00'da yapılacak açılış törenine devletin üst kademesi katılacak. Törende Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy yer alacak.

SANAT ŞÖLENİ

Önceki yıllarda olduğu gibi fuarda katalımcılar, ticari ilişkilerini perçinlerken, geleceğin ticaretine yön vermek için çalışmalar gerçekleştirecek. Sanat şölenine dönüşecek fuarda, tiyatro oyunları, konserler, sokak gösterileri ve çeşitli etkinlikler

ile caz konserleri yer alacak. Kültürpark Fuar Alanı'nda gerçekleşecek konserler 8 Eylül'de Gripin ile başlayacak. Adamlar, Feridun Düzağaç, Son Feci Bisiklet, Vera, Necati ve Saykolar, Moğollar, Kolpa ve Redd, rock müzik tutkunları ile bulaşacak. Her gün saat 21.00-23.00 arasında Grup Gündoğarken'in sahne alacağı Mogambo'da Zuhal Olcay, Alpay, Hüsnü Arkan, Şenay Lambaoğlu, Fatih Erkoç, Kürşat Başar ve Nükhet Yalçın, Melis Sökmen, Ayşe Gencer ve İmer Demirer ile Bülent Ortaçgil konser verecek. Ünlü oyuncuların yer aldığı tiyatro oyunları sahnelenecek.



FUAR GURURUMUZ

87. İEF için açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "Her fuar açılışı bize ayrı bir heyecan veriyor. Tıpkı çok sevdiğimiz eski bir dosta yeniden kavuşmak, ona sımsıkı sarılıp hasret gidermek gibi. Fuarın açıldığı gün, İzmirliler için düğün günüdür, bayramdır. O yüzden hem mutlu hem de çok gururluyuz" dedi.