İzmır’ın dağlarında yenı ormanlar yeşerecek

İZMIR
Orman Bölge Müdürlüğü, Bornova Yakaköy Ağaçlandırma Projesi kapsamında Bornova sırtlarında toplam 1200 dekarlık taşlık, makilik bozuk bir alanı iş makinaları ile nakış gibi işledi. Sürülen ve fidanlarla buluşmak için gün sayan alanın havadan çekilen görüntüleri İzmir
'e oldukça büyük bir oksijen deposu daha ekleneceğini gösteriyor. Konuya ilişkin açıklamada bulunan İzmir Orman Bölge
Müdürü Şahin Aybal, İzmir'de 2003-2017 Yılları arasında bugüne kadar toplam 907.290 dekar alanı ağaçlandırdıklarını, bunun yanı sıra orman yangınlarında zarar gören alanları da tekrar yılı içinde ağaçlandırdıklarını söyledi. Aybal, "Bornova Yakaköy Ağaçlandrıma projesi ile hazırlığı biten bu alana kızılçam VE servi türünde yaklaşık 180 bin fidan dikeceğiz. Yağışların artmasıyla birlikte en geç ekim sonu ağaçlandırma çalışmalarına başlayacağız" dedi.