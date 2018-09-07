Mobilya osb için torbalı seçeneği

İZMİRLİ
mobilyacılar, bir organize sanayi bölgesi
(OSB) çatısı altında buluşup katma değerli üretim yaparak ihracatı artırmayı hedefliyor. Yapılan fizibilite sonucunda Mobilya OSB'nin yeri konusunda Torbalı seçeneği öne çıktı. Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı, Organize Sanayi Bölgesinin kurulabileceği yer konusunda Torbalı Ticaret Odası
Başkanı Abdulvahap Olgun
'un önerisi, Torbalı OSB bitişiğindeki 830 dönüm hazine arazisinin yanı sıra diğer alternatif araziler de bulunduğunu ifade etti. Mobilya OSB ile ilgili desteklerini belirten Torbalı Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulvahap Olgun ise proje ile ilgili olumlu düşüncelerini paylaşarak, sürece destek olacaklarını ifade etti. Mobilya OSB projesi için tüm paydaşlar ile iletişimin sürdürülerek, sürecin hızlı bir şekilde yürütülmesi planlanıyor.