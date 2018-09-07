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‘Şarbon iddiaları gerçeği yansıtmıyor’

Giriş Tarihi: 7.9.2018
‘Şarbon iddiaları gerçeği yansıtmıyor’
SON günlerde 'de ortaya atılan şarbon hastalığı söylemlerine 'den yanıt geldi. Geçtiğimiz gün sosyal medyada paylaşılan, İzmir'in Çiğli İlçesi'ndeki bir süpermarkette kasaplık yapan bir kişinin, şarbon şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı iddia edildi. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (EAH) tedavi altına alınan hasta nedeniye, hastanenin acil servisinde de şarbonla ilgili önlemler alındığı ve birimin boşaltıldığı iddiaları hızla yayıldı. İzmir Müdürü Bediha Salnur, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. İl Sağlık Müdürü Salnur, sosyal medyadaki bu tür provokatif söylemlerle itibar edilmemesi gerektiğini belirterek, "Böyle bir olay söz konusu değildir. Ne şarbon şüphesiyle hastaneye kaldırılan vardır ne de boşaltılan bir hastanemiz vardır" diye konuştu.
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‘Şarbon iddiaları gerçeği yansıtmıyor’
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