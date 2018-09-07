Toygarlı Barajı tamamlandı

TÜRKIYE'NIN
üzüm başkenti Alaşehir'e bir baraj daha geliyor. 2017 baharında inşasına başlanan Toygarlı Barajı
1,5 yılda bitirildi. Barajda su tutulmaya başlandı. Sulama şebekesi inşa edilir edilmez 1290 dekar arazi can suyu ile buluşacak. 2016 Ekim ayında 8.22 milyon liraya ihale edilen ve 2017 baharında inşaatına başlanan proje 1290 dekar araziyi modern sulama ile tanıştıracak. Bölgede yetişen dünyaca ünlü Sultaniye üzümü ve kuru üzüm rekoltesinde önemli artışalar sağlaması beklenen proje tamamlandığında bölge çiftçisine 20178 rakamlarıyla yılda 1 milyon 534 bin lira daha fazla kazandıracak.