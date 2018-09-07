Uncular da “feda” demeli

TÜRKİYE
Fırıncılar Federasyonu Genel Başkanvekili ve İzmir Fırıncılar Odası Başkanı Nejdet Durmuş, kurdaki spekülatif artışa bağlı olarak ekmek maliyetlerinin arttığını ancak "hemen zam
yapalım" anlayışında olmadıklarını belirtti. Bir ay içinde un fiyatlarına yüzde 45, maya fiyatlarına ise yüzde 40 ila 50 arasında bir artışın yapıldığını söyleyen Durmuş, "Fırıncının yaptığı fedakarlığı uncu da yapsın. Aynı geminin içindeyiz" dedi. Ekmeğin girdi ürünlerinde maliyetlerin düşürülmesi gerektiğini, bu konuda hükümetin çalışma yapmasını istediklerini kaydeden Durmuş, "Ekmek girdilerine yapılan zamlar acilen geri çekilmeli" dedi.