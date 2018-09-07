Varan: Sızıntının kaynağını arıyoruz

İZMIR'IN Foça İlçesi'nde bağlı Gencelli sahilinde denize sızan ve 2.5 kilometrelik alanda çevre felaketine neden olan Fuel-Oil'in kaynağını belirleme çalışmaları ara vermeden devam ediyor. Yaklaşık 100 kişilik ekibin temizleme çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Selahattin Varan, bölgede kaba temizliğin tamamlanmasının ardından ince temizlik ve peyzaj çalışmalarının yapıldığını aktardı. Denize sızan akaryakıtın kaynağının henüz belirlenemediğini kaydeden Varan, akaryakıtın fuel-oil olduğunun belirlenmesi üzerine kaynağın bulunması çalışmalarının fuel-oil kullanan gemilere yönelik sürdürüldüğünü ifade etti.

7 AYRI NUMUNE

Fuel-Oil kullanan 7 gemiden numune alındığını belirten Varan, "Başka gemilerden de numune alınacak. Numuneler parmak izi tespiti için Tübitak Marmara Araştırma Merkezine gönderiliyor" diye konuştu. Foça'da Gencelli sahilinde 31 Ağustos'ta tespit edilen akaryakıtın temizlenmesi için çalışma başlatılmıştı.