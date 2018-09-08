87. kez merhaba

CARACAS İLE İZMİR KARDEŞ OLUYOR

87. İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) kapsamında İzmir'e gelen Venezuela Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Jose Gregorio Bracho Reyes başkanlığındaki Venezuela heyeti, iki ülke limanları arasında işbirliği imkânlarını geliştirmek amacıyla İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi'ni ziyaret etti. İMEAK DTO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, Venezuela'nın başkenti Caracas ile İzmir'in coğrafi ve ticari açıdan birbirine çok benzediğini belirterek, İzmir Alsancak Limanı ile La Guaira Limanı'nın kardeş liman olmasını önerdi. Öztürk'ün önerisini büyük heyecanla karşılayan Büyükelçi Bracho, "İki ülkenin hukuk makamları bir an önce çalışmalara başlasın ve iki limanın kardeş olma sürecini ilerletelim. Kardeş liman anlaşmasıyla beraber Türk, Venezuela ve Portekiz firmalarının yer alacağı ortak denizcilik şirketleri de kurabiliriz" diye konuştu.

GÖRKEMLİ AÇILIŞ

TÜRKİYE'NİN ilk ve tek genel ticaret fuarı 87'inci İzmir Enternasyonal Fuarı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Meclis Başkanı ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın da katıldığı törenle kapılarını açtı. Partner ülkenin Sırbistan, odak ülkenin Hindistan, ana temanın ise "Teknoloji" olduğu ve 16 Eylül tarihine kadar açık kalacak olan İEF'in açılış töreninde konuşan ev sahibi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "Biz İzmir'de fuarcılığın çıtasını hep yukarı, daha yukarı taşıyoruz" dedi.

FOLKART İŞ BAŞINDA

TÖRENDE konuşan İzmir Valisi Erol Ayyıldız, "Fuarın ilimize, ülkemize ve yerli yabancı kuruluşlara faydalı olmasını temenni eder. Fuar organizasyonunda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. Kültürpark Fuar Alanı'nda bu yıl geçtiğimiz yıllardan farklı olarak Folkart sponsorluğunda Rock Sahnesi kurulacak. Rock müzik konserleri 3 No'lu Hol otoparkında gerçekleşecek. Konserler saat 20.45'de başlayacak. 8 Eylül'de Gripin ile başlayacak. Rock Sahnesi'nde Adamlar, Feridun Düzağaç, Son Feci Bisiklet, Vera, Moğollar gibi rock müzik tutkunları ile bulaşacak.