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’den maskeli protesto

Giriş Tarihi: 8.9.2018
AK Parti’den maskeli protesto
KOKU problemine bir tepki de AK Teskilatından geldi. Bugün açılısı yapılacak Izmir Enternasyonal Fuarı önünde toplanan Konak Ilçe Teskilatı üyeleri, Izmir'i saran agır kokuya maske takarak tepki gösterdi. Ilçe Baskanı M. Sait Basdas, "Gönül isterdi ki bu fuarı büyük bir coskuyla, gönül rahatlıgıyla karsılayalım. Ancak Izmir'i esir alan kötü sayesinde nefes alamaz bir hale geldik." dedi. Kenti esir alan agır kokulara ragmen yetkililerin tatmin edici bir açıklama yapamadıgını ifade eden Basdas, "Modern ve çevreci bir anlayıstan uzak, sorumluluk duygusunu yitirmis yerel yöneticilerin, Izmirli vatandaslarımızı saglıksız kosullara ittigi bu süreç, vatandaslarımızı artık çileden çıkarmıs durumda. Izmir geneline yayılan lagım kokusunun kaynagını bile açıklayamayan anlayıs, çözüm yolunu nasıl üretecek onu da merakla bekliyoruz" diye konustu.
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AK Parti’den maskeli protesto
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