İzmirli başkanlardan ekonomik reçete

EGE
Ekonomiyi Gelistirme Vakfı'nın (EGEV
) sekretaryasında ve Izmir Ticaret Odası ev sahipliginde Izmir Baskanlar Kurulu eylül ayı toplantısı yapıldı. Gündemi ekonomi olan toplantıda konusan EGEV Yönetim Kurulu Baskanı Mehmet Ali Susam
, Türkiye
'nin içinde bulundugu ekonomik sürecin degerlendirildigini ve Izmir is dünyasını temsil eden baskanların yasanan ekonomik sorunların çözümü için önerilerini içeren bir sonuç bildirisi hazırladıklarını ifade etti. Bildiride dünyanın en büyük 17. ekonomisi konumundaki ekonomiye ve saglam devlet gelenegine güven duyduklarını ifade eden baskanlar, aynı zamanda bu dönemin fırsatlar da dogurdugunu belirtti. Bildiride Izmir'in 'Iklim, tarih, kültürel doku, insan kalitesi, turizm ve benzeri konularda bu dönemde ön plana çıkacak bir kent oldugu yer aldı.