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Kaskı motora takınca da ağır yaralandı

Giriş Tarihi: 8.9.2018
Kaskı motora takınca kazada ağır yaralandı
DENIZLI'DE Kale İlçesi'ne giriş yolu ile - karayolunun kesiştiği kavşakta meydana gelen da Ahmet B. idaresindeki motosiklet, Muğla istikametinden Denizli istikametine doğru seyrederken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki banket taşlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet yola savruldu. Yanında kaskı olmasına rağmen kaskını başına takmayıp motosikletin benzinlik kısmına takan motosiklet sürücüsü Bıkmaz ise savrularak başından ağır şekilde yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibi, ağır yaralı Bıkmaz'ı ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Denizli Devlet Hastanesine götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Kaskı motora takınca kazada ağır yaralandı
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