KSK taraftarıyla buluşuyor

BUGÜN NELER OLDU

3. Lig 2. Grup'ta sezona Van Büyükşehir Belediyespor beraberliğiyle başlayan Karşıyaka, bugün taraftarıyla buluşacağı ilk maçta Düzcespor'u ağırlayacak. Atatürk Stadı'nda saat 16.30'da start alacak maçı Mehmet Ali Özer yönetecek. Bilet fiyatları tam 15, öğrenci 10 lira olarak açıklandı. Van dönüşü Teknik Direktör Ufuk İskender'le yollarını yönetim, takım ve kulüp çalışanlarıyla yaşadığı tartışmalar nedeniyle ayıran Kaf- Kaf, göreve getirilen Aytekin Sümbül yönetiminde ilk maçına çıkacak. Taraftara layık bir futbol ile galip gelen taraf olmak istediklerini belirten Sümbül, formanın hakkını vereceklerini söyledi.