Öğrenci yurdunda patlama

BALIKESIR'DE
Merkez Altıeylül İlçesi'ne bağlı Kasaplar Mahallesi'ndeki özel bir yükseköğrenim kız öğrenci yurdu
nun giriş kısmında tadilat çalışması yapılırken patlama meydana geldi. Kaynak çalışması yapıldığı sırada doğalgaz saatinin patlaması sonucu olayın yaşandığı belirtildi. Mehmet Yıldız
ve Salih Yıldız isimli çalışanlar patlama nedeniyle yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.