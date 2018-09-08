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nda patlama

Giriş Tarihi: 8.9.2018
Öğrenci yurdunda patlama
BALIKESIR'DE Merkez Altıeylül İlçesi'ne bağlı Kasaplar Mahallesi'ndeki özel bir yükseköğrenim kız nun giriş kısmında tadilat çalışması yapılırken patlama meydana geldi. Kaynak çalışması yapıldığı sırada doğalgaz saatinin patlaması sonucu olayın yaşandığı belirtildi. ve Salih Yıldız isimli çalışanlar patlama nedeniyle yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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Öğrenci yurdunda patlama
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