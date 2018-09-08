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Okul servislerine

Giriş Tarihi: 8.9.2018
Okul servislerine zam
TÜRKIYE genelinde 2018-2019 egitimögretim yılında uygulanacak okul servisi ücretleri tespit edildi. Istanbul'a yüzde 12, 'ya yüzde 13 yapılırken, Izmir'de ise yüzde 29 olarak belirlendi. Izmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları Isletmecileri Esnaf Odası Baskanı Hasan Basri Bostancı da okul servis ücretlerine akaryakıt, araç fiyatları ve araç bakım masraflarındaki artıslar nedeniyle ortalama yüzde 29 zam yapıldıgını ifade etti. Bostancı, yıllık bin 395 lira olan 0-3 kilometrelerdeki ücretin bin 800 liraya çıkarıldıgını söyledi
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Okul servislerine zam
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