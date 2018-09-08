Türk Yıldızları havacılık festivaline damga vurdu

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yıl 5'incisi gerçekleştirilen Mysia Uluslararası Havacılık Festivali, Balıkesir
'in Edremit İlçesi'nde gerçekleştirildi. Uçakların gösterilerini izlemek isteyen yaklaşık 10 bin kişi Akçay kordonunu doldurdu.Festival kapsamında 28 sivil uçak, 3 gyrocopter, 5 paramotor ve yelken kanatlar gösteri uçuşları yaptı. Festival Türk Yıldızları
'nın nefes kesen gösterisiyle sona erdi. Körfez Sportif Havacılık Kulübü Başkanı Adem Kuşçuoğlu, "Yaz sezonunun sona erdiği şu günlerde festival bölgemize iki üç günlük de olsa hareketlilik getirdi" dedi. Türk Yıldızları'na hayran kaldığını belirten Tarkan
Denizer, "Birçok arkadaşımızın tüyleri diken diken oldu" dedi. İstanbul
'dan festivali izlemeye gelen Semim Bayraktar ise "Türk Yıldızları festivale damgayı vurdu" dedi.