Yolculardan mazot parası topladılar

İZMIR'DEN Ankara'ya sefer yapan seyahat firmasına ait yolcu otobüsü içerisindeki yolcularla birlikte varış noktasına doğru hareket etti. Otobüsün bir süre sonra mazotu bitti. Bir müddet sonra otobüs şoförü aracın mazotunun bittiğini ifade ederek, yolculara yardım için bekleyeceklerini iletti.

"MAHKEMEDE ALIRSINIZ"

Çaresizce beklemeye başlayn yolcuların sabrı tükenince ortam gerildi. İddiaya göre kaptan ve diğer görevliler, üzerlerinde mazot alacak para bulunmadığı için yolculardan mazot parası istedi. Yolcular, şirket çalışanlarına tepki gösterdi. Olaya ilişkin bir görüntü ise sosyal medya hesabından paylaşıldı. Görüntülerde görevlinin yolcuya 250 liralık mazot alacağım. Mahkemede paranızı alırsınız" demesi dikkat çakti. 3 saat boyunca bekleyenn yolcular adeta çileden çıktı. İddiaların odağındaki İzmir'deki firma yetkilileri ise olayı yalanladı.