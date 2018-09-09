Başkan Uğurlu’dan çifte mesaj

KEMALPAŞA
Belediye Başkanı Arif Uğurlu
, 8 Eylül Kemalpaşa'nın ve 9 Eylül İzmir
'in düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Kemalpaşa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Kemalpaşa Belediye
Başkanı Arif Uğurlu, kurtuluş törenlerinin anmanın ötesinde anlama törenleri olduğunu kaydetti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk
'ün 19 Mayıs'ta Samsun
'da yaptığı milli mücadele ve kurtuluşun, 8 Eylül'de Kemalpaşa, 9 Eylül'de de İzmir'de taçlandığını vurgulayan Başkan Uğurlu, "Şanlı bir tarihe sahip olan milletimizin unutulmaz zaferlerinden biri olan 9 Eylül Zaferinde İzmir'i işgalden kurtararak, bu güzel topraklar üzerinde özgür ve bağımsız yaşamamızı sağlayan, bu eşsiz zaferleri bize armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal
ve silah arkadaşları olmak üzere; istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı.