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Başkan Uğurlu’dan çifte mesaj

Giriş Tarihi: 9.9.2018
Başkan Uğurlu’dan çifte mesaj
KEMALPAŞA Belediye Başkanı , 8 Eylül Kemalpaşa'nın ve 9 Eylül 'in düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Kemalpaşa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başkanı Arif Uğurlu, kurtuluş törenlerinin anmanın ötesinde anlama törenleri olduğunu kaydetti. Gazi 'ün 19 Mayıs'ta 'da yaptığı milli mücadele ve kurtuluşun, 8 Eylül'de Kemalpaşa, 9 Eylül'de de İzmir'de taçlandığını vurgulayan Başkan Uğurlu, "Şanlı bir tarihe sahip olan milletimizin unutulmaz zaferlerinden biri olan 9 Eylül Zaferinde İzmir'i işgalden kurtararak, bu güzel topraklar üzerinde özgür ve bağımsız yaşamamızı sağlayan, bu eşsiz zaferleri bize armağan eden başta ve silah arkadaşları olmak üzere; istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı.
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Başkan Uğurlu’dan çifte mesaj
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