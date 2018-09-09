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Bornova’da coşku çamdıbı’nde başladı

Giriş Tarihi: 9.9.2018
Bornova’da coşku çamdıbı’nde başladı

İZMIR'IN Kurtuluş günü 9 Eylül'ün coşkusu Bornova'yı erken sardı. Büyük Önder Atatürk ve silah arkadaşlarının 'e ilk girdiği yer olan Bornova'da, 'nin etkinlikleri Çamdibi'nde başladı. , ellerinde Türk bayrakları ile Yıldırım Beyazıt İlkokulu önünden 'na yürüdü. Elerinde Türk bayrakları ile Çamdibi Atatürk Parkı'na yürüyen vatandaşlar, zafer şarkılarını hep bir ağızdan söyledi. Sloganlar atarak Atatürk'e ve Cumhuriyet'e olan bağlılığını haykırdı. Başkan Olgun Atila da kortejde vatandaşlarla birlikte yürüdü. Kortejin ardından ise saat 21.00'de Türk Halk Müziği Sanatçısı ve Balkan Türküleri Yorumcusu Havva Karakaş, vatandaşlarla buluştu. Sanatçıya alanı dolduran binlerce Bornovalı eşlik etti. İZFEM (İzmir Folklor Eğitim Merkezi) ekibi, Üsküp Yöresi oyunlarıyla geceye ayrı bir renk kattı.

ATA EVİ'NE DAVET
Bugün ise Atatürk'ün kurtuluş öncesi İzmir'e ilk baktığı nokta olan Belkahve'de resmi törenler düzenlenecek. Sabah 10:00'da Bornova'da bulunan 9 Eylül Şehitliği önüne çelenk koyma ile başlayacak olan törenler 10:30'da Belkahve'de devam edecek. önünde yapılacak olan etkinliklerde halk oyunları gösterisi, şiir dinletisi ve TSM Korosunun "Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar" konseri yer alacak. Başkan Atila, tüm İzmirlileri Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün İzmir'in kurtuluşundan önce kente ilk kez baktığı yer olan Belkahve'deki Ata Anı Evi'ni görmeye davet etti.

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Bornova’da coşku çamdıbı’nde başladı
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