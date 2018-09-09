Çocuklardan ‘doğa temizliği’ çağrısı

İZMİR'İN
Çeşme ilçesinde, Çeşme Belediyespor Yaz Spor Okulu'nda eğitim gören küçük sporcular, Germiyan Yalısı
'nda, farkındalık sağlamak için simgesel kıyı temizliği yaparak, "Doğamızı kirletmeyin" uyarısında bulundu. Çeşme Belediyesi
ne ait iki otobüsle Germiyan Yalısı sahiline gelen küçük sporculara, simgesel temizlik etkinliği öncesinde eldiven dağıtıldı. Küçük sporcular, yaptıkları farkındalık etkinliğinde, iyi birey, iyi vatandaş, iyi sporcu olabilmenin doğaya saygılı olmaktan geçtiğini göstererek, büyüklere de "Doğamızı kirletmeyin" uyarısında bulundu. Küçük sporcuların takdir toplayan etkinliğine, bazı çocukların anneleri de küçük çocukları ile birlikte katılarak destek verdi. Çeşme Belediyesi Temizlik İşleri emekçileri de küçük sporcularla birlikte çevre temizliği yaptı.