Dokuz Eylül’de kayıt heyecanı

DOKUZ
Eylül Üniversitesi'nde (DEÜ
) 2018-2019 eğitim dönemi öğrenci kayıtları başladı. Üniversite yönetimi; kurduğu randevu sistemi ile kayıt sırasında olası yaşanabilecek aksaklıkların ve uzun kuyrukların önüne geçti. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar
, DEÜ'yü tercih eden öğrencileri tebrik ederek, "İzmir
ile bütünleşen üniversitemiz; sanat ve kültürün merkezi olarak sizlere ders dışında da fırsatlar sunmaktadır" dedi. Sorunsuz bir kayıt dönemi geçirdiklerini ifade eden Hotar, "Evlatlarını bize emanet eden ailelerin gözü arkada kalmasın. Tüm imkanlarımızı onlar için seferber edeceğiz. Üniversitemize yeni katılan öğrencilerimizi de tebrik ediyor, eğitim, öğretim hayatlarında başarılar diliyorum. Kentimize ve üniversitemize hoş geldiniz" dedi.