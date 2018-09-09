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Dram üstüne dram

Konak’ta felç geçirmesi sonucu ayakları tutmayan, kolunu da 2 ay önce kıran (60), derme çatma yaşadığı evinde yaşam savaşı veriyor

ERAY ARPAŞİN Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 9.9.2018
Dram üstüne dram
İZMİR'İN Konak İlçesi'nde derme çatla bir evde oturan 60 yaşındaki 'un hayatı dramla dolu. Küçük yaştayken annesinin evi terk etmesi ile babası ile büyüyen Ordul, 15 yıl önce felç geçirerek ye mahkum kaldı. 7 yıl önce de babasının hayatını kaybetmesi ile bir başına kalan Ordul, geçimini kuş yemi satarak sağlamaya başladı. İki ayağı da tutmayan Ordul, iki ay önce de yataktan düşerek kolunu kırdı. Hastaneye kaldırılan Ordul için hayat daha da zorlaştı. İki ay boyunca ellerini kullanamayan Ordul, tekerlekli sandalyeye de binemeyince yardımına komşuları yetişti. Komşuların arada sırada yokladığı ve yemek verdiği Ordul, geçtiğimiz günlerde artık ağrılarına dayanamadı. Sırt kısmında yatak yaraları oluşan Erdinç Ordul, en son bayılmış halde konuşamayacak vaziyetteyken komşuları tarafından bulundu. Yardımseverlerinde desteğiyle hastaneye kaldırılan Erdinç Ordul, "Bu evde ölmek istemiyorum" dedi. Yardım gönüllüsü Berrin Güner, "Hastane sonrası hayırseverler, Erdinç Ordul'un evini tadilat ettirecek" diye konuştu.
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Dram üstüne dram
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