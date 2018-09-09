Fırsatçıya taviz yok

İzmir'de 31 Aralık 2017 yılından sonra yapılan kaçak yapıları İmar Barışı yasasına sokmak isteyenlere göz açtırılmadı. Yetkililer, tespit edilen kaçak yapıların yıkımı için harekete geçti Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanıp geçtiğimiz aylarda yürürlüğe giren imar barışında vatandaşla devlet kucaklaşması tüm hızıyla sürerken İzmir'de yasadan yararlanmak için başvuruda bulunan vatandaş sayısı da 400 bini buldu. Yasanın 31 Aralık 2017'den önce yapılan yapıları kapsıyor olması art niyetli kişileri de harekete geçirdi. Bazı uyanıkların kanunda milat olarak kabul edilen 31 Aralık 2017'den sonra inşa ettikleri kaçak yapıları da kanun kapsamına sokmak istemesi hem Bakanlığı hem de Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nü harekete geçirdi. Bakanlık yasa kapsamına girmeyen, sonradan yapılan kaçak yapıları tespit etmesi için İzmir'e müfettiş gönderirken Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü de oluşturduğu ekipler aracılığı ile il sınırları içinde denetimlerini sıklaştırdı. Uydu fotoğraflarını inceleyen ekipler yasa kapsamına girmeyen, kanun yürürlüğe girdikten sonra inşa edilen kaçak yapıları tek tek tespit etmeye başladı.

"TAVIZ VERMEYECEĞIZ"

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Selahattin Varan, bazı uyanıkların kanunda milat olarak kabul edilen 31 Aralık 2017 tarihinden sonra yaptıkları kaçak yapıları sanki daha önce yapılmış gibi gösterip imar barışı kapsamına sokmak için çaba içine girdiklerini hatırlatarak; "Buna kesinlikle müsaade etmeyeceğiz." dedi. Bir yandan bakanlık müfettişlerinin diğer yandan da il müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekiplerin kaçak yapı tespitlerini aralıksız olarak sürdürdüklerini hatırlatan Varan; "Yarından itibaren kaçak yapıların yıkılması konusunda ilimizde hızlı bir şekilde çalışmalara başlıyoruz" dedi. "Fırsatçıların heveslerini kursaklarında bırakacağız" diyen Varan, "Sahada sürdürdüğümüz denetimlerin yanı sıra uydu aracılığı ile çekilen fotolarda da karşılaştırmalar yapıyoruz. Böylelikle 31 Aralık 2017'den sonra yapılan kaçak yapıları da kolaylıkla tespit edebiliyoruz. Söz konusu yapıların yıkımına ilişkin süreci yarından itibaren hızlı bir şekilde başlatıyoruz. Buradan vatandaşlarımızı bu tür kanunsuzluklara itibar etmemeleri konusunda uyarıyorum. Bu tür işlere yeltenenler şunu iyi bilsinler ki yaptıkları kesinlikle yanlarına kar kalmayacak. Bunca uyarıya rağmen kaçak yapmaya devam edenler tek tek tespit edilip yasadaki ağır yaptırımlar nedeniyle yaptıklarına pişman olacak" diye konuştu. Kaçak yapı yapanlar hakkında TCK'nın ilgili maddesi uyarınca savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını belirten Varan; "Yaptırımlarımız bununla da sınırlı kalmayacak. Bu kişiler, ağır idari para cezaları ile de karşı karşıya kalacak. Bu işe yeltenenlerin hem parası heba olacak hem de yaptıkları kaçak yapı bakanlık eliyle bir bir yıkılacak. Yıkım masrafları da mal sahiplerinden misli ile tahsil edilecek" ifadesini kullandı. Kaçak yapılaşma ile mücadele konusunda sadece Bakanlığa değil yerel yönetimlere de büyük görevler düştüğünü hatırlatan Varan; "Buradan ilçe belediye başkanlarımızı uyarmak istiyorum. Kendi sorumluluk alanlarında dikkatli olsunlar, kesinlikle kaçak yapılaşmaya müsaade etmesinler. Aksi halde gerekli denetimleri yapmayarak kaçak yapılaşmanın adeta önünü açan belediye başkanları bir bir tespit edilip haklarında soruşturma açılacak."

İZMİR BİRİNCİ

İzmir'de imar barışından yararlanmak amacıyla başvuruda bulunan vatandaş sayısının 400 bini bulduğunu hatırlatan Varan; "İzmir, imar barışı başvurularında nüfus ortalaması dikkate alındığında diğer illere göre açık ara önde gidiyor. İzmir'de, en yakın ilden 4 kat daha fazla başvuru var. Vatandaşımız yasadan yararlanmak için hassasiyetle müracaatlarını yapıyor. Biz de il müdürlüğü olarak oluşturduğumuz imar barışı masalarında görevlendirdiğimiz 150 personelle onlara her türlü yardımı yapıyoruz" diye konuştu.