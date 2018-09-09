Gemiye suç duyurusu

İzmir
'in Foça ilçesinde, sahil şeridine yayılan petrolü temizleme çalışmaları devam ederken, kirliliğin kaynağı olan ve el konulan 'Harrier
' isimli geminin
, söküm için karaya çıkartıldığı belirlendi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Selahattin Varan gece gündüz demeden aralıksız olarak yürütülen çalışmaların meyvesini verdiğini, hem atığın sahilde yarattığı kaba kirliliğin hem de olayın failinin kısa sürede ortaya çıkarıldığını söyledi. Geminin şirketine 1 milyon 644 bin 742 lira idari para cezası kesildiğini hatırlatan Varan, "Bu cezaya ek olarak, temizleme çalışmaları için harcanan 15 milyon lira da şirketten tahsil edilecek" dedi. Bu arada savcılığın ifadeye çağırdığı Hintli kaptan ile 18 mürettebatın ise yurt dışına çıktıkları tespit edildi. Ayrıca Norveçli liman yetkililerinin de Aliağa ilçesine gelerek gemide tetkik yapıp numuneler alacağı, çıkan sonuçların TÜBİTAK-MAM (Marmara Araştırma Merkezi
) sonuçlarıyla eşleşmesi durumunda ülkelerinin isminin böyle bir olaya karışmasından dolayı konuyu uluslararası hukuka taşıyarak ilgili gemiye dava açacakları ileri sürüldü. Yaptıkları tespitlerde o bölgede bulunan 22 geminin ismine ulaştıklarını bildiren Varan, "Bunların fuil oille çalışanlarından numune alıp Gebze'deki TUBİTAK MAM laboratuvarlarına gönderdik. Oradan önceki gün gelen raporu uydudan aldığımız görüntüler de destekleyince gemi hakkında yasal işlem başlattık" dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "31 Ağustos tarihinde İzmir Foça'da deniz kirliliği gerçekleşti. Bakanlığımız 100 kişilik bir ekiple olaya müdahale etti ve 3 Eylül'de deniz kirliliği ile ilgili problem kontrol altına alındı. Kirlilik yüzde 80-90 seviyesinde temizlendi. Şu anda da ekiplerimiz sahada yoğun bir şekilde çalışıyor, bir hafta 10 gün içinde de ince temizlik bitirilip deniz kullanılabilir hale gelecek" dedi.