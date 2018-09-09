Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Heyecan

Heyecan

Göztepe’nin inşası devam eden stadını gezen yeni transferler, tribünleri yükselmeye başlayan projeden çok etkilendikerini söyledi

Giriş Tarihi: 9.9.2018
Heyecan
'de milli maç arasına 3 mağlubiyet ve 1 galibiyet elde ederek giren Göztepe'nin yeni transferleri, inşası devam Spor ve Merkezi'ni gezdi. Yaz döneminde kadroya dahil edilen Titi, Fausto Grillo, Berkan Emir, , Celso Borges, Yasin Öztekin, Samed Ali Kaya, Deniz Kadah, Sokol Cikalleshi, Cameron Jerome ve Manisaspor'dan dönen Göktuğ Bakırbaş yeni stadın şantiye alanında bir araya gelerek projenin mimarından bilgi alıp hatıra fotoğrafı çektirdi. Oyuncular zemin çalışmaları tamamlanıp tribünleri yükselmeye başlayan stattan oldukça etkilendi. Cameron Jarome yaptığı açıklamada, "Bu sezon takımıma katkı sağlamayı hedefliyorum. Önümüzdeki sezon ise yeni stadımızda gollerimi atmak için sabırsızlanıyorum" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Heyecan
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN