Spor Toto Süper Lig
'de milli maç arasına 3 mağlubiyet ve 1 galibiyet elde ederek giren Göztepe'nin yeni transferleri, inşası devam Gürsel Aksel
Spor ve Sağlıklı Yaşam
Merkezi'ni gezdi. Yaz döneminde kadroya dahil edilen Titi, Fausto Grillo, Berkan Emir, Alpaslan Öztürk
, Celso Borges, Yasin Öztekin, Samed Ali Kaya, Deniz Kadah, Sokol Cikalleshi, Cameron Jerome ve Manisaspor'dan dönen Göktuğ Bakırbaş yeni stadın şantiye alanında bir araya gelerek projenin mimarından bilgi alıp hatıra fotoğrafı çektirdi. Oyuncular zemin çalışmaları tamamlanıp tribünleri yükselmeye başlayan stattan oldukça etkilendi. Cameron Jarome yaptığı açıklamada, "Bu sezon takımıma katkı sağlamayı hedefliyorum. Önümüzdeki sezon ise yeni stadımızda gollerimi atmak için sabırsızlanıyorum" dedi.