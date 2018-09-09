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Mucitlerin tıp fakültesı hayalleri gerçek oldu

Giriş Tarihi: 9.9.2018
Mucitlerin tıp fakültesı hayalleri gerçek oldu
AKCIĞER, meme ve prostat inin erken teşhisi konusunda hazırladıkları "mikro akışkan çip" ile önce düzeyinde, ardından uluslararası platformda başarılar kazanan liseli ve , hayalini kurdukları doktorluk için ilk adımı attı. Öğrenciler, TÜBİTAK düzeyinde proje hazırlayıp uluslararası bir organizasyonda derece elde ettikleri için sınavsız olarak tıp fakültesine yerleştirildi. Berna Akdeniz, "Hayalim yine kanserle savaşta rol almak. Hedefimiz, lisede yaptığımız çalışmaları üniversite seviyesine çıkararak hocalarımızla beraber daha da geliştirmek" dedi. Leyla Al Masoud, "Amacım araştıran doktorlar olmak, bu sayede insanlığa daha çok katkı sunmak istiyoruz" diye konuştu.
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Mucitlerin tıp fakültesı hayalleri gerçek oldu
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