Mucitlerin tıp fakültesı hayalleri gerçek oldu

AKCIĞER
, meme ve prostat kanser
inin erken teşhisi konusunda hazırladıkları "mikro akışkan çip" ile önce TÜBİTAK
düzeyinde, ardından uluslararası platformda başarılar kazanan liseli Berna Akdeniz
ve Leyla Al Masoud
, hayalini kurdukları doktorluk için ilk adımı Ege Üniversitesinde
attı. Öğrenciler, TÜBİTAK düzeyinde proje hazırlayıp uluslararası bir organizasyonda derece elde ettikleri için sınavsız olarak tıp fakültesine yerleştirildi. Berna Akdeniz, "Hayalim yine kanserle savaşta rol almak. Hedefimiz, lisede yaptığımız çalışmaları üniversite seviyesine çıkararak hocalarımızla beraber daha da geliştirmek" dedi. Leyla Al Masoud, "Amacım araştıran doktorlar olmak, bu sayede insanlığa daha çok katkı sunmak istiyoruz" diye konuştu.