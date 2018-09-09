Şehitlere vefa

İzmir'de Çiğli 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan havalandıktan bir süre sonra düşen uçakta şehit olan Pilot Yüzbaşı Yunus Bal ile Hava Üsteğmen Resul Ekrem Gökdoğan'ın anısını yaşatmak için Büyükşehir Belediyesi tarafından 7 bin metrekarelik alana yapılan Hava Şehitleri Parkı, törenle açıldı. Parkın açılış törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun yanı sıra Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan, Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, şehit Pilot Yüzbaşı Yunus Bal'ın babası İsa Bal, annesi Cevriye Bal, şehit pilot Üsteğmen Resul Ekrem Gökdoğan'ın babası Ahmet Gökdoğan ve diğer yakınları katıldı. Hava Şehitleri Parkı'nın açılış töreninde konuşan Başkan Kocaoğlu, "Her ülkenin ordusu kıymetlidir. Ama Türk ordusu hiçbir milletle kıyaslanmayacak kadar halkımızın gönlünde, beyninde farklı bir yer tutmakta. Bu tarihten beri böyledir ve tarih boyunca da böyle kalacaktır" dedi.

"GURUR DUYDUM"

Resul Ekrem Gökdoğan'ın kardeşi Cahit Gökdoğan ise "Her metrekaresi şehit kanıyla ıslanmış olan bu topraklarda inşa edilen bir yapıya şehitlerimizin adının verilmesi şahsım ve ailem adına gurur verici olduğu gibi çok da manidar. Ateş düştüğü yeri yakar derler. Bugün burada bulunmamıza sebep olan bu vefalı ve ince düşünce, şehit ateşinin tüm vatana düştüğünün bir göstergesidir. İşte bu ateşin ve vefanın tablolaşmış düsturu bu parkta emeği geçen bahçıvana, mühendisine kadar herkese teşekkür ediyorum" dedi. Açılış konuşmalarının ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Şehit Anıtlığı'nı şehit aileleri ve yakınlarıyla birlikte açtı. Şehit pilotlar Gökdoğan ve Bal'ın adına yapılan anıtın açılışı da, üzerindeki Türk Bayrağı kaldırılarak yapıldı. Verilen kokteylin ardından, tören sona erdi.