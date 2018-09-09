Şölene davet

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İZMIR Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen, Folkart'ın Ana Sponsor olduğu 87. İzmir Enternasyonal Fuarı kapılarını açtı. Kültür, sanat, tiyatro, müzik, spor alanlarındaki destekleri ile öne çıkan Folkart, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda birbirinden farklı ve dopdolu etkinliklere imza atacak. Folkart sponsorluğunda sokak gösterileri dahil 9 ayrı noktada çeşitli etkinlikler düzenlenecek. İsmet İnönü Sanat Merkezi'nde fuar ziyaretçileri tiyatro oyunları izleyebilecek. Rock Sahnesi'nde ise rock dünyasının ünlü isimleri konserler verecek. Mogambo Caz Geceleri'nde ise cazseverler cazın usta isimlerini dinleyebilecek. Cuma günü resmi açılışı yapılan 87. İEF'nin ilk gününde gözde etkinliklerden biri Free Fall oldu.

AKROBATLARA İLGİ FOLKART sponsorluğunda kurulan Free Fall alanı adrenalin tutkunlarını bir araya getirdi. Akrobasi ve görsel şöleni birlikte sunan sporcu ve aynı zamanda akrobat olan Nicolas Retabi, Pierre Gones - Tavares, Niels Dalery ve Yoann Roucaud kendilerini izlemeye gelenlere heyecan dolu dakikalar yaşattı. Free Fall Alanı her gün saat 18.00'de başlayacak. Bugün ise Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda Folkart Academy'nin Güle Güle Kabare'si saat 20.45'de sanatseverlerle buluşacak. İsmet İnönü Sanat Merkezi'nde ise Aşk Halleri saat 20.00'de başlayacak. Mogambo Caz Geceleri'nde Alpay, Alternatif Rock Sahnesi'nde ise Pinti Band sahne alacak. Minikler saat 17.00'de palyanço etkinliğinde eğlenirken, sokak etkinliklerinde İzmirliler coşacak.