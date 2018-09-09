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Kültür ve Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ’in değerlerinin ön plana çıktığı 5 yıllık bir program hazırlayacaklarını söyledi

Giriş Tarihi: 9.9.2018
Turizm güvencesi

Kültür ve Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, önceki gün 'deki temasları kapsamında AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada partililere hitaben yaptığı konuşmada yerel lerin mart ayında yapılacağını anımsatan , "Omuzlarınızda büyük bir yük var, sizinle birlikte benim de omuzlarımda büyük bir yük var çünkü İzmir turizm bölgesi, kıyılardan ben de sorumlu olduğum için sizinle omuz omuza koordineli bir şekilde çalışmamız gerekiyor. Hem seçimler hem de İzmir ve turizmle ilgili sorunları daha yakından görmek ve çözüm politikaları için sıkça geleceğim İzmir'e" dedi.

TURIZMCILERLE BULUŞTU
Bakan Ersoy dün de İzmir Ticaret Odası'nda (İZTO) gerçekleşen 'Turizm Sektörü İzmir Buluşması'na katıldı. Bakan Ersoy'un yanı sıra İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı , İzmir Ticaret Odası Başkanı ve turizm sektörü temsilcileri de yer aldı. İzmir'in transport, uçak ve ulaşımla ilgili sorunlarını bildiğini ve bunlarla ilgili görüşmeler yaptıklarını aktaran, çok yakın zamanda bunlarla ilgili açıklamalar yapacağını da ifade eden Ersoy, şöyle devam etti; "İzmir birçok turizm destinasyonunun varış ve çıkış noktası olabilir. Sadece İzmir merkez değil Çeşme de bu amaçla kullanılabiliyor. İzmir'in değerlerinin ön plana çıktığı ve 2019 itibarıyla misafir sayısının hızla yükseldiği bir program yapacağız. 5 yıllık bir program dahilinde biz gelen turist sayısının ikiye katlayacağını düşünüyoruz. Ben İzmir'in çok büyük bir potansiyelinin olduğunu düşünüyorum. İnşallah mart ayında da seçimlerde başarılı olabilirseniz, zaferle taçlandırabilirseniz o zaman turizm açısından da daha hızlı hareket edebiliriz. Ortak politikalar üretmemiz daha kolay oluyor."

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Turizm güvencesi
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