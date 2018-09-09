Turizm güvencesi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, önceki gün İzmir'deki temasları kapsamında AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada partililere hitaben yaptığı konuşmada yerel seçimlerin mart ayında yapılacağını anımsatan Bakan Ersoy, "Omuzlarınızda büyük bir yük var, sizinle birlikte benim de omuzlarımda büyük bir yük var çünkü İzmir turizm bölgesi, kıyılardan ben de sorumlu olduğum için sizinle omuz omuza koordineli bir şekilde çalışmamız gerekiyor. Hem seçimler hem de İzmir ve turizmle ilgili sorunları daha yakından görmek ve çözüm politikaları için sıkça geleceğim İzmir'e" dedi.

TURIZMCILERLE BULUŞTU

Bakan Ersoy dün de İzmir Ticaret Odası'nda (İZTO) gerçekleşen 'Turizm Sektörü İzmir Buluşması'na katıldı. Bakan Ersoy'un yanı sıra İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener ve turizm sektörü temsilcileri de yer aldı. İzmir'in transport, uçak ve ulaşımla ilgili sorunlarını bildiğini ve bunlarla ilgili görüşmeler yaptıklarını aktaran, çok yakın zamanda bunlarla ilgili açıklamalar yapacağını da ifade eden Ersoy, şöyle devam etti; "İzmir birçok turizm destinasyonunun varış ve çıkış noktası olabilir. Sadece İzmir merkez değil Çeşme de bu amaçla kullanılabiliyor. İzmir'in değerlerinin ön plana çıktığı ve 2019 itibarıyla misafir sayısının hızla yükseldiği bir program yapacağız. 5 yıllık bir program dahilinde biz gelen turist sayısının ikiye katlayacağını düşünüyoruz. Ben İzmir'in çok büyük bir potansiyelinin olduğunu düşünüyorum. İnşallah mart ayında da seçimlerde başarılı olabilirseniz, zaferle taçlandırabilirseniz o zaman turizm açısından da daha hızlı hareket edebiliriz. Ortak politikalar üretmemiz daha kolay oluyor."