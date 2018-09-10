9 Eylül coşkusu sokaklara taştı

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluş günü olan 9 Eylül'de ilk olarak "Zafer Yürüyüşü" yapıldı. binlerce İzmirli, saat 09.00'da Basmane'de buluştu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yaptırdığı 350 metre uzunluğundaki Türk bayrağı, yüzlerce İzmirli tarafından ellerde taşındı. Büyük bayrağın yanı sıra yürüyüşe katılanlar ayrıca Türk bayrakları ve Atatürk posterleri taşıdı. Gaziler ile Efeler, bandonun hemen arkasında yürüdü. Korteje, Anafartalar Caddesi, İkiçeşmelik Caddesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı üzerinden Cumhuriyet Meydanı'na doğru ilerlerken yol boyunca vatandaşlar da alkışlarla destek verdi, bol bol fotoğraf çekti. Kurtuluş törenlerinin resmi programı saat 10.00'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde gerçekleşti. İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Ardından törene katılan protokol üyeleri ve töreni izlemeye gelen İzmirliler, şehitler için saygı duruşunda bulundu. Hep bir ağızdan İstiklal Marşı söylendi. Törene, aralarında milletvekilleri ve siyasi parti yöneticilerinin de yer aldığı protokol üyeleri de katıldı. Çelenk sunumu sonrası protokol üyeleri, Konak Meydanı'ndaki bayrak törenine katılmak için buradan ayrıldı.

ATLI SÜVARILER KONAK'TA

Konak Meydanı'nda ise İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşu canlandırıldı. Törende ilk olarak süvari birliği temsili olarak İzmir Valiliği binasına Türk bayrağı çekti. Ardından süvari komutanı Vali Erol Ayyıldız'a tekmil verip, alandan ayrıldı. Büyük Taarruz Atlı Birliği ise Afyon'dan getirdiği Türk bayrağı ve toprağını Vali Erol Ayyıldız'a teslim etti. Kutlama törenlerinin Konak Meydanı bölümü tamamlandı. Törenlerin son adresi ise yine Cumhuriyet Meydanı oldu. Çok sayıda İzmirli'nin katıldığı törende Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Ekibi'nin folklor gösterisi, İzmir Devlet ve Operası Çocuk Korosu'nun şarkıları, lise öğrencilerinin şiir dinletisi, Devlet Opera ve Balesi çocuk ekibi gösterisi ile devam etti. Buradaki tören, Büyük Taarruz Bisiklet Turu ile getirilen Türk bayrağının Vali Erol Ayyıldız'a teslim edilmesiyle sona erdi.