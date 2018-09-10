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Ağırlığının 2 katı tümörle doğdu

Erken doğumla dünyaya gelen bebekten 3.2 kilo tümör alındı. Minik bebek, kısa süre içinde sağlığına kavuştu

Giriş Tarihi: 10.9.2018
Ağırlığının 2 katı tümörle doğdu

İZMIR'IN Menemen İlçesi'nde Hilal Soysal, hamileliğinin 4. ayında gittiği doktor kontrolünde bebeğinin kuyruk sokumu kısmında büyük bir kitle olduğunu öğrendi. Bir yakınının önerisiyle Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi (EAH) Perinatoloji Bölümüne başvuran Soysal'ı doktorlar takibe aldı. Anne, hamileliğinin 33. haftasında hastanede sezaryenle doğum yaptı. 4.5 kilogram olarak dünyaya gelen ve adı verilen bebeğin, hastanenin Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi'ne alınarak tetkikleri yapıldı. Yaklaşık 2 saat süren ameliyatla kuyruk sokumundaki tümör alındı. 3.2 kilogram ağırlığındaki tümörden kurtulan Süleyman Umut, kuvöze alındı.

40 BINDE 1 GÖRÜLÜYOR
Ameliyatı yapan Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Tunç Özdemir, "Kuyruk sokumu tümörü 40 bin doğumda bir görülen bir vaka. Bebeğin durumu bize geldiğinde riskliydi. Bebeğin kendisi kitleyle beraber 4.5 kilogram doğdu. Ağırlığınının iki katı kadar tümörü vardı. Aile sağlıklı bir bebekleri olduğu için çok mutlu" dedi.

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Ağırlığının 2 katı tümörle doğdu
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