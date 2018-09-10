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Altay iki yıldızı veto etti

Giriş Tarihi: 10.9.2018
Altay iki yıldızı veto etti

'in deneyimli oyuncularından ve 'in menajerleri aracılığıyla Altay'a önerildiği ancak siyah-beyazlıların bu tekliflere olumsuz yanıt verdiği belirtildi. Son olarak Bursaspor'da forma giyen usta golcü Sercan ve formasını terleten Volkan, hiçbir kulüple anlaşamayınca boşta kaldı. Altaylı kurmayların mevcut kadroyu yeterli bulmaları nedeniyle iki oyuncuyu almaya sıcak bakmadığı ifade edildi. Bursaspor'un Süper Lig şampiyonluğundaki kadrosunda yer alan iki milli oyuncudan Sercan, Galatasaray'da, Volkan ise Fenerbahçe ve Trabzonspor'da forma giymişti.

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Altay iki yıldızı veto etti
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