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Fuarda coşku tavan yaptı

87. , en kalabalık günlerinden birini yaşadı. kulakların pasını sildi. ’nin ilk konuğu ise Gripin oldu

Giriş Tarihi: 10.9.2018
Fuarda coşku tavan yaptı

İZMIRLILER FUARA KOŞTU
İZMIR Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen, Folkart'ın ana sponsor olduğu 87. İzmir Enternasyonal Fuarı () devam ediyor. Etkinlikler fuara gelen her yaştan ziyaretçi tarafından büyük beğeni ile takip ediliyor. İEF'nin ana sahnesinde sahne aldı. Konser alanında adım atacak yer kalmadı. Erener, şarkılarıyla izmirilerin kulaklarının pasını sildi. Folkart'ın sponsorluğunda 3. Nolu Hol önünde bu yıl ilk kez kurulan 'nin ilk konuğu ünlü grup Gripin oldu. İsmet İnönü Sanat Merkezi'nde "Şen Makas" oyunu seyirciyle buluştu.,

SANATA DOYURUYOR
MOGAMBO Caz Geceleri'nin açılışını usta isim yaptı. Palyaço etkinlik alanında ise Fausto Giorı, Gustavo Javier'in gösterileriyle minik ziyaretçiler ve aileleri keyifli anlar geçirdi. Fuar alanında gezi yolları üzerinde dört ayrı noktada kurulan sokak gösteri alanlarında da sihirbazlar, jonglörler, akrobatlar performanslarıyla alkış yağmuruna tutuldu. Folkart Academy öğrenci ve eğitimcilerin kadrosunda olduğu Güle Güle Kabare Açıkhava Tiyatrosu'nda olacak. Şarkılı, danslı, müzikli Güle Güle Kabare Atatürk Açıkhava Tiyatrosu'nda seyirci ile buluştu.

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Fuarda coşku tavan yaptı
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