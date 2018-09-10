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Kaçan ehliyetsiz sürücü yakalandı

Giriş Tarihi: 10.9.2018
Kaçan ehliyetsiz sürücü yakalandı

MANISA'NIN Şehzadeler İlçesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, 45 C 0829 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak araç "dur" ihtarına uymayarak kaçtı. Ekipler, Anafartalar Mahallesi 1517 Sokak'ta aracı durdurdu. Otomobilin sigorta vizesinin dolduğunu, sürücü İlyas K'nin (51) ehliyetsiz olduğunu belirleyen ekipler, aracı trafikten men etmek istedi. Araçta bulunan sürücünün kızı K. (31), otomobilin çekiciye yüklenmesine engel olmaya çalıştı. Araçtaki eşyasını yol kenarına atan Pınar K, polis ekiplerinin uyarılarına rağmen sopayla otomobilin camlarını kırdı.

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Kaçan ehliyetsiz sürücü yakalandı
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