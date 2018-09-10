Karşıyaka kahroldu

TFF 3. Lig'e 38 yıl sonra düştüğü sezona Van Büyükşehir Belediyespor deplasmanındaki beraberlikle başlayan Karşıyaka, sahadan yenilgiyle ayrıldı. Mustafa Aşan hariç tamamı altyapı patentli isimlerden oluşan kadroyla ayakta kalmaya çalışan İzmir ekibinde, Mustafa Değirmenci'nin köprücük kemiğinin kırılması da moralleri iyice alt üst etti. 3 binin üzerinde taraftarının önünde ilk yarıda bir şutu direkten dönen, devre biterken 45+2. dakikada golü kalesinde gören Karşıyaka, ikinci yarıda hedefi bir türlü bulamadı.

BAŞIMIZ DIK

Düzcespor önünde ikinci yarıda tek kale oynayan yeşilkırmızılıların gençleri, birçok net pozisyonu cömertçe harcayıp sahadan puansız ayrıldı. Karşıyaka'da 49. dakikada yerde kalıp ambulansla hastaneye kaldırılan Mustafa Değirmenci'nin yeşil sahalardan ne kadar uzak kalacağı ise henüz belirsiz. Teknik direktör Aytekin Sümbül, "Kaçırdıklarımızdan çok yediğimiz basit gol beni üzdü. Ancak her şeye rağmen onurlu bir mücadele gösterdik" dedi.