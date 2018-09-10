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kahroldu

, bu sezon ilk kez taraftarının karşısında oynadığı maçta hüsrana uğradı. 8 net fırsattan yararlanamayan Kaf-Kaf, 3 puandan olurken Musafa Değirmenci’nin köprücük kemiği kırıldı

Giriş Tarihi: 10.9.2018
Karşıyaka kahroldu

TFF 3. Lig'e 38 yıl sonra düştüğü sezona Van Büyükşehir Belediyespor deplasmanındaki beraberlikle başlayan , sahadan yenilgiyle ayrıldı. Mustafa Aşan hariç tamamı altyapı patentli isimlerden oluşan kadroyla ayakta kalmaya çalışan ekibinde, 'nin köprücük kemiğinin kırılması da moralleri iyice alt üst etti. 3 binin üzerinde taraftarının önünde ilk yarıda bir şutu direkten dönen, devre biterken 45+2. dakikada golü kalesinde gören Karşıyaka, da hedefi bir türlü bulamadı.

BAŞIMIZ DIK
Düzcespor önünde ikinci yarıda tek kale oynayan yeşilkırmızılıların gençleri, birçok net pozisyonu cömertçe harcayıp sahadan puansız ayrıldı. Karşıyaka'da 49. dakikada yerde kalıp ambulansla hastaneye kaldırılan Mustafa Değirmenci'nin yeşil sahalardan ne kadar uzak kalacağı ise henüz belirsiz. Teknik direktör Aytekin Sümbül, "Kaçırdıklarımızdan çok yediğimiz basit gol beni üzdü. Ancak her şeye rağmen onurlu bir mücadele gösterdik" dedi.

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Karşıyaka kahroldu
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