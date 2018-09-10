Sırbistan çıkarma yaptı

TICARI faaliyetlerinin yanında kültürel etkinlikleriyle dikkati çeken fuara 27 ülke katılım gösterdi. Yabancı katılımcılar arasında da partner ülke Sırbistan, yaklaşık 500 metrekare alanıyla fuarda en büyük ülke standı oldu. Yaklaşık 30 firma ile katılım yapan Sırbistan, özellikle teknoloji, turizm ve inşaat projelerini tanıtıyor. Sırbistan Ticaret Odası fuar yetkilisi Zorana Deliç, İEF'ye ilk defa katıldıklarını, fuarda partner ülke olarak ağırlanmaktan mutlu olduklarını söyledi. Katılımcıların yoğun ilgisinden memnuniyet duyduklarını dile getiren Deliç, bu ilginin fuarın sonuna kadar devam etmesini beklediklerini kaydetti.

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