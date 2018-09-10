Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Sırbistan çıkarma yaptı

çıkarma yaptı

Giriş Tarihi: 10.9.2018
Sırbistan çıkarma yaptı

TICARI faaliyetlerinin yanında kültürel etkinlikleriyle dikkati çeken a 27 ülke katılım gösterdi. Yabancı katılımcılar arasında da partner ülke , yaklaşık 500 metrekare alanıyla fuarda en büyük ülke standı oldu. Yaklaşık 30 firma ile katılım yapan Sırbistan, özellikle teknoloji, turizm ve inşaat projelerini tanıtıyor. Sırbistan Ticaret Odası fuar yetkilisi Zorana Deliç, İEF'ye ilk defa katıldıklarını, fuarda partner ülke olarak ağırlanmaktan mutlu olduklarını söyledi. Katılımcıların yoğun ilgisinden memnuniyet duyduklarını dile getiren Deliç, bu ilginin fuarın sonuna kadar devam etmesini beklediklerini kaydetti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sırbistan çıkarma yaptı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN