46. Türkıye paraşüt şampıyonası başladı

TÜRK Hava Kurumu (THK) koordinesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri desteğiyle düzenlenen 46. Türkiye Paraşüt Şampiyonası, İzmir
'de başladı. Selçuk-Efes Havaalanı'ndaki organizasyona 22 takım ve 110 yarışmacı katıldı. Şampiyonanın ilk gününde takımların uçağa binme sırası, kura ile belirlendi. Daha sonra resmi antrenmanlar yapıldı. Şampiyonanın 15 eylül'ekadar devam edeceğini belirten THK Efes Uçuş Okulu Müdürü Fikret Söğüt, "Yarışlar hedef ve formasyon kategorilerinde yapılacak. Formasyon kategorisinde 4 kişi havada birbirine tutunmak suretiyle kura ile belirlenmiş hareketleri seri vaziyette yapacaklar. Cumartesi günü dereceye girenlere madalyaları dağıtılacak" diye konuştu. Öte yandan şampiyonaya sanatçı Hayko Cepkin
de yarışmacı olarak katıldı. Cepkin, paraşüt sporuna 2010 yılında başladığını anlatarak, 8 senelik paraşütçü olduğunu dile getirdi. Cepkin son olarak geçtiğimiz hafta Zeytinli Rock Festivali'ne paraşütle atladı.