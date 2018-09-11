Aşkları engel tanımadı

İZMIR'DE doğumda beynine oksijen gitmediği için Serebral Palsi
olan Esra Demirkaya
(34), hayata küsmeyip okumayı seçti. Sonunda devlet memuru olan Demirkaya, televizyonda seyrettiği bir bilgi yarışmasında Serebral Palsi hastası Çağlar Patır
'ı (32) gördü. Kendisi gibi devlet memuru olan Patır'la tanıştıklarında, hayatlarında pek çok benzer yön bulan çift, birbirlerine aşık olarak evlenmeye kadar verdi. Konak Öğretmenevi'nde gerçekleşen törenle dünya evine giren genç çift, bir ömür mutluluğa "Evet" dedi. ÇOK MUTLUYUZ
Duygularını dile getiren Çağlar Patır, "Aile kuran her çift gibi mutluyuz. Duygularımızın tarif edilebilir bir tarafı yok. Bu herkesin yaşaması gereken bir heyecan. Esra ile tanışmamız internet üzerinden oldu. Ben bir bilgi yarışmasına katılmıştım. Beni orada görmüş, ardından konuşma fırsatı bulduk. Birbirimizi tanıdıkça aslında birbirimize çok benzediğimizi fark ettik ve evlendik. Bazı insanlara iki engelli insanın böyle bir mutluluk yaşaması olağanüstü görülebilir ama bu toplumsal ön yargılar sebebiyle böyle. Herkes için normal olan, engelliler için olağanüstü görülüyor. Halbuki olağanüstü bir şey yok. Engelli gençler de akranlar gibi bu süreçleri yaşamalılar ve toplumun eşitsizlikleri ile mücadele edilmeli" dedi. Çiftin yakınları, geç saatlere kadar eğlenerek mutluluklarına ortak oldu.