Bilal ve Güray tarihe geçecek

AKHİSARSPOR'UN Spor Toto Süper Lig
'e ilk çıktığı 2012-13 sezonunda da kadroda yer alan Güray Vural ile Bilal Kısa
, takımlarının ilk UEFA
Avrupa Ligi sınavında da forma giyecek. Yeşilsiyahlı ekibe Süper Lig'e çıktığı 2012 yılında Denizlispor'dan transfer olan Güray, 2016'ya kadar kadroda yer aldı. 2015-16 sezonunun devre arasında Trabzonspor'a transfer olan 30 yaşındaki futbolcu, 2.5 yıllık Trabzon ve Kayserispor maceralarının ardından bu yaz yuvaya dönüp Süper Kupa'yı havaya kaldırdı. Akigo'nun Süper Lig'deki ilk yılında devre arasında gelen Bilal, Galatasaray macerasının ardından Bursaspor'a gitti. Son olarak geçen sezon devre arasında takım kaptanı olarak döndüğü Akhisarspor'da Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı kazandı.