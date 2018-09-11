Doğum yaptıktan 20 gün sonra öldü

İZMIR Torbalı'da yaşayan 25 yaşındaki Ayfer Sırma
, mutlu bir evliliği olduğu Ozan Sırma ile bir yılın ardından, ilk çocuğuna hamile kaldığında büyük sevinç yaşadı. Her ay düzenli olarak doktor kontrollerine giden Sırma, iddiaya göre 15 gün sonra doğum yapması gerekirken Torbalı Devlet Hastanesinde sezaryen ile erken doğuma alındı. Doğumda enfeksiyon kaptığı iddia edilen Sırma, kız bebek dünyaya getirdi. 2 gün sonra fenalaşan genç kadın, aynı hastanede tedavi altına alındı. Durumu ağırlaşan Sırma, ardından Ege Üniversitesi
Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyata alınan genç kadın 7 saatlik operasyon sonucu yoğum bakıma alındı. Daha sonra kalbi duran talihsiz anne, 25 dakikalık müdahale sonrasında hayata geri döndürüldü. Ayfer Sırma, 20 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybetti.