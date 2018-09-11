DSİ 2. bölge müdürü, muhtarları dinledi

DSI 2. Bölge Müdürü Ali Fuat Eker
Manisa Selendi Ilçesi'nde 56 mahalle muhtarı ile bir araya geldi. Halk Egitim Merkezi'nde düzenlenen toplantıya AK Parti Ilçe Baskanı Seref Kaçar ve 56 mahalle muhtarı katıldı. Toplantıda muhtarların isteklerini dinleyen Eker "Son yıllarda bölgede sık sık yasanmaya baslayan su baskınları için dere yataklarında çalısmalar yürütüyoruz. Ancak üreticimizin taskın koruma yapılarının yanı sıra gölet ve baraj talepleri de var. Tüm muhtarlarımızı dinledik. Notlarımızı aldık. Getirilen önerileri tek tek inceleyecegiz. Istenen projeler yasal standartlara uygun ise hemen dügmeye basarız. Çiftçimizin daha çok kazanması için elimizden geleni yapıyoruz. Önemli olan dogru kaynakları dogru yerlerde kullanarak, hızla ekonomiye artı deger kazandırmak. Biz biliyoruz ki çiftçi kazanırsa Türkiye kazanır" diye konustu. Selendili muhtarların talepleri ile bizzat ilgilenecegini kaydeden DSI 2. Bölge Müdürü Ali Fuat Eker, "Selendi de daha çok projeye imza atıp vatandasımızın yüzünü güldürmek istiyoruz" dedi.