Havran’a Millet Bahçesi geliyor

BALIKESIR Büyüksehir Belediyesi, Baskan Recep Tayyip Erdogan'ın 24 Haziran seçimlerinden önce vaat ettigi Millet Parkı
için hız kesmeden çalısmalarına devam ediyor. Büyüksehir, Ivrindi'den sonra 2. Millet Parkı'nın temelini Havran'a attı. 21 bin 700 metrekarelik araziye yapılacak olan Kavaklı Millet Parkı'nın temelinin atılmasının yanı sıra yapımı önceki dönemde tamamlanan Yaya Köprüsü
'nün de açılısının yapıldıgı törende konusan Balıkesir
Büyüksehir Belediye Baskanı Zekai Kafaoglu, Millet Parklarının sayısının her geçen gün daha da artacagını ifade etti. KÖPRÜ AÇILDI
Baskan Kafaoglu, "Millet Parkı yaklasık olarak toplam proje alanı 21 bin 765 metrekare, maliyeti KDV dahil 2 milyon 80 bin lira, 7 bin 573 m2 yesil alanı, bin 70 m2 çocuk oyun alanları, 2 bin m2 piknik alanı, sert zemin imalatı, semt spor sahası, amfi oturma alanı, fitness alanı ve yürüyüs yollarıyla tam manasıyla vatandaslarımızın ihtiyaçlarına cevap verebilecek pozisyonda" dedi. Törendeki konusmaların ardından Balıkesir Büyüksehir Belediye Baskanı Zekai Kafaoglu ve protokol üyeleri Kavaklı Millet Parkı'nın temelini atarken Yaya Köprüsü de açıldı.