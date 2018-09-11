Kadınlara saldıran zanlılar ifade verdi

İZMIR'IN Karşıyaka İlçesi'nde 24 Haziran seçimleri gecesi kutlamadan dönen 5 AK Partili kadına akaryakıt istasyonunda linç girişiminde bulundukları iddia edilen 7 kişinin şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı. İzmir emniyetine hassasiyetinden dolayı teşekkür eden AK Parti İzmir
Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ, "Yaşanan bu linç girişimi topluma mal olan bir konu oldu. Biz de olayın takipçisi olmayı sürdüreceğiz. Milletvekillerimiz ve tüm teşkilatımız da aynı şekilde konuyu takip ediyor" dedi.