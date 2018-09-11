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Kadınlara saldıran zanlılar ifade verdi

Giriş Tarihi: 11.9.2018
Kadınlara saldıran zanlılar ifade verdi
İZMIR'IN Karşıyaka İlçesi'nde 24 Haziran seçimleri gecesi kutlamadan dönen 5 AK Partili kadına akaryakıt istasyonunda linç girişiminde bulundukları iddia edilen 7 kişinin şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı. İzmir emniyetine hassasiyetinden dolayı teşekkür eden Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ, "Yaşanan bu linç girişimi topluma mal olan bir konu oldu. Biz de olayın takipçisi olmayı sürdüreceğiz. Milletvekillerimiz ve tüm teşkilatımız da aynı şekilde konuyu takip ediyor" dedi.
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Kadınlara saldıran zanlılar ifade verdi
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