Taksi, minibüs ve servislere kamera

İZMIR'DE yolcu taşımacılığında daha güvenli dönem yakında başlayacak. İçişleri Bakanlığı'nın başta terör olayları olmak üzere suç ve suçlularla mücadele için yayınladığı genelge kapsamında İzmir
merkezi ile ilçelerinde yolcu taşıyan 3 bin 500 taksi
, bin 117 minibüs, 6 bin servis ve ilçelere yolcu taşıyan 3 bin 8 araç olmak üzere toplam 13 bin 625 araç kameralı güvenlik paketiyle yıl sonuna kadar donatılacak. Sistem taksilerde sadece görüntü alacak, diğerlerinde ses de kaydedecek. Bu kayıtlar İzmir Emniyet Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki İzmir Ulaşım Merkezi'nde tutulacak. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, komisyonun emsallerinden daha üstün donanıma sahip örnek bir sistem kurulması için titiz çalışma sergilediğini açıkladı.