AK Parti 4 farklı isimle görüşüyor

AK Parti İzmir
'de yerel seçim çalışmalarını hızlandırdı. Parti bir yandan adayları belirlemek için görüşmeleri sürdürürken diğer taraftan da aday adaylığı sürecinde teşkilatlarda yaşanacak istifalar nedeniyle önlemlerini alıyor. AK Parti İl Başkanı Aydın Şengül, Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 4 kişiyle adaylık için görüştüklerini söyledi. Bu kişilere dair herhangi bir ayrıntı vermeyen Başkan Şengül, adayın kriterlerini sıraladı. Şengül, "Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için belli isimler var. Şu anda bu kişilerden hangisi ile daha iyi yol alırız diye bakıyoruz. 3-4 isim var. Aday göstereceğimiz kişinin belli bir kariyeri olmalı. İş dünyasında başarılı olmuş, kendini ispat etmiş, yöneticilik kabiliyetine sahip olan, İzmir'i kendisine teslim edebilecek biri olmalı. Birçok kriter üzerinden adaylarımızı değerlendiriyoruz" dedi. EKIMDE BELLI OLACAK
Öte yandan İzmir'de belediye başkan adaylarının ekim ayı içerisinde netleşmiş olabileceğini de vurgulayan Şengül, "Ekim ayı içerisinde büyük ölçüde adaylarımız netleşecek. Belki kamuoyu ile paylaşmayacağız ama biz adayları netleştireceğiz. Araştırmalar sürüyor" dedi.