Ampute danaya sponsor aranıyor

YOZGAT
'TA bir çiftlikte sağ ön bacağı olmadan dünyaya gelen Yunus isimli dana, İzmir
'deki Kurtarılmış Çiftlik Hayvanları Barınağı Kurucusu Sibel Çağlar tarafından satın alındı. Sahibinin 6 aylık olduğunda keseceğini söylediği 'Yunus'a barınakta bakan Çağlar, "Onu aldık ve adını Yunus koyduk. Çünkü Yunus gibi çok güzel bir yüzü var. Çok masum, akıllı. O kadar uysal ki, bir kediyi dizinize yatırdığınız gibi, onu da dizinize yatırıp sevebiliyorsunuz" dedi. Şimdi 4 aylık olan ve hareket ederken zorlanan 'Yunus' için özel tasarımlı bir sistemin geliştirilmesi gerektiğini, ancak bunun kendilerinin bütçesini aştığını kaydeden Sibel Çağlar, sponsor aradıklarını belirtti. Çağlar, "Yunus için hareketli bir protez söz konusu değil. Tekerlekli yapılabilir ama onda da yatamaz. Askılı lastikli bir sistem düşünülebilir. Ama o da 35-40 bin liralara mal olacak bir sistem. Şu an için bütçemizi aşıyor. Ama biri çıkar da 'Ben sponsor oluyorum, bunu yapalım' derse, projesini çizdirip yaparız" dedi.